Korn beukt wei plat na matig Judas Priest en machtig Opeth: dit was superhete derde dag van Graspop Metal Meeting

De bands op de twee hoofdpodia van Graspop krijgen de volle kracht van de zon op hun dak. Ventilatoren zijn geen overbodige luxe, en wanneer het Britse Saxon rond 20 uur aantreedt, priemt de zon nog steeds. Maar het is niet de zon, maar wel de mensen die foto’s staan te nemen waar zanger Biff Byford zich aan ergert. “Steek dat weg want het is fucking irritant”, zegt hij.

Saxon is alleszins een van die vaste waarden op de Graspop Metal Meeting. Al voor de tiende keer zakt het Britse heavymetalinstituut af naar Dessel. Biff staat met zijn zwarte jas te zweten als een rund, maar drummer Nigel Glockler heeft volgens hem geen last van de warmte. “Hij is zo cool dat hij niet zweet”, grapt de frontman.

Biff vraagt nog ostentatief of hij zijn warme jas moet uittrekken, maar de wijsneus zegt er meteen bij dat hij het niet gaat doen. Het Rode Kruis moest het weten! Hij zegt nog laconiek dat Saxon op festivals geen nummers speelt van de nieuwe plaat ‘Carpe Diem’, en bedankt meteen zij die een exemplaar hebben gekocht. Saxon doet het zonder veel show, maar met een eerlijk optreden zonder poespas. Rechttoe rechtaan, rock ‘n roll. Zoals Dirk van de Rockkelder in Balen weet: Saxon is ál-tijd goed Met een gedreven ‘Princess of the Night’ en een uitnodiging voor de zaaloptredens in de herfst, trekken de veteranen richting een welverdiende douche.

Op het linkse hoofdpodium maken de Amerikanen van Five Finger Death Punch er ook een echt feestje van. Bakken sfeer, en bakken crowdsurfers, zelfs kinderen. Een van de koters krijgt ook het baseballpetje van frontman Ivan Moody. Vorige keer was hij er niet bij in Dessel, maar de zanger heeft ondertussen zijn demonen bedwongen en is duidelijk blij weer van de partij te zijn.

Volledig scherm Five Finger Death Punch. © GMM

Twee gezichten

Judas Priest heeft daarna twee gezichten. De band speelt fel en strak, maar tegelijk springt de vonk moeilijk over. Frontman Rob Halford (70) gaat deels terug naar zijn kuren van een jaar of tien geleden, zoals geforceerd voorover gebogen zijn teksten aflezen van een monitor, afhangen van geluidseffecten zoals een echo om wat gilletjes te ondersteunen, en zijn zinnen erdoor haspelen op het verkeerde tempo. De beste man heeft geen énkele bindtekst over voor het publiek, en de band rammelt de songs veelal plichtmatig af.

Over de setlist valt ook wel een en ander te foeteren. Veel oude nummers met uitgesponnen dubbel gitaarwerk kunnen zeker een deel van het publiek bekoren, maar veel lekkere meezingers, zoals van de geweldige jongste plaat ‘Firepower’, ontbreken. Veel show heeft de band ook al niet bij, buiten godbetert een groot rund met lichtgevende rode ogen voor het laatste nummer, zodat een deel van de fans toch met gekruiste armen en een doffe blik staan te loeren.

Volledig scherm Judas Priest. © GMM

‘Freewheel Burning’, ‘The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)’ en natuurlijk ‘Painkiller’ zijn hoogtepunten uit de gewone set, maar het zijn de afsluiters ‘Breaking the Law’ en ‘Living After Midnight’ (zonder gitarist Glenn Tipton) waarbij de vonk dan toch ein-de-lijk overspringt. Op basis van het fantastische optreden een paar jaar geleden hadden we hier meer van verwacht. “Thank you, auf wiedersehen” zegt Halford nog. “We are Judas Fucking Priest”. And we are not Germany, Rob.

Volledig scherm Judas Priest. © GMM

De beuk erin

Korn zet dan even de puntjes op de ö als afsluiter van de hoofdpodia. De dreadlocks zwieren in het rond wanneer Jonathan Davis en co de boel in gang beuken met ‘Here to Stay’. Het publiek zingt al lekker mee, en met ‘Got the Life’ en ‘Falling away from me’ is de trein lekker op stoom.

Volledig scherm Korn. © GMM

“How the fuck are you crazy motherfuckers out there?” Davis staat in brand, want het is “al vijf fucking jaar geleden” dat Korn nog naar onze contreien kon afzakken. De band maakte in de tussentijd twee nieuwe platen, en het nieuw werk krijgt niet onverwachts wat minder respons.

Volledig scherm Korn. © GMM

De trein stokt, maar dan gaat Davis wat toeteren op zijn doedelzak om ‘Shoots and Ladders’ in te zetten. De locomotief tuft weer lekker verder, en een slim gekozen intermezzo van Metallica’s ‘One’ houdt ook de toeristen weer bij de les.

Volledig scherm Korn. © GMM

De band herhaalt het trucje even later nog eens met een flard ‘We Will Rock You’. In tegenstelling tot een paar verwoestende optredens in de afgelopen jaren, bouwt Korn wel meer kalme momenten in. Maar met granaten als ‘Y’all want a Single’ en ‘Freak on a Leash’ is de energie in een mum van tijd weer terug. Davis dankt Graspop voor de geweldige respons, waarna Korn de klus afmaakt met onder meer afsluiter ‘Blind’. “We hebben dit nummer gekozen omdat het alles in gang heeft gezet”, legt Davis uit. En reken maar dat het ook het publiek nog flink in gang zet.

Volledig scherm Korn. © GMM

Andere hoogtepunten en opvallende momenten

Ondanks de hitte start de zaterdag energiek met groovende crossover van Kontrust uit Oostenrijk, compleet met Tiroleroutfits. De handen zwaaien al mee tot voorbij de PA. De zanger misspreekt zich wel even en wordt er dan door bandgenoten op gewezen. “Het is drie uur geleden sinds ons laatste festival.... Oei, zei ik uren? Jaren!”

Volledig scherm Europe. © GMM

Dying Fetus brengt met zijn drieën zowat het bruutste wat er dit weekend te horen valt. Geen moment rust gunnen ze de fans, met een constant salvo aan blastbeats en de afwisselende grunts van de twee frontmannen. De Marquee wordt een kolkende massa mensen met een grote circlepit, en dat terwijl je al zweet wanneer je gewoon stilstaat. De band speelt superstrak en de snarenplukkers doen sweeps alsof het niks is.

Volledig scherm Europe. © GMM

Op het hoofdpodium zet Europe al vroeg in de set ‘Rock the Night’ in, een nummer dat ook in het Classic Rock Café al eens luid wordt meegezongen. Zanger Joey Tempest bedankt het publiek, de naam van zijn band indachtig, in de drie landstalen. Hij vindt dat het publiek er goed uitziet, maar is ook heel blij hoe zijn muzikanten de tand des tijds hebben doorstaan. Oké dan. Ondanks de hitte huppelen veel festivalgangers mee met oermeezinger ‘The Final Countdown’, en bij Foreigner even later is dat natuurlijk ‘I wanna know what love is’.

Volledig scherm Foreigner. © GMM

Op de Jupiler Stage zegt de frontvrouw van Walls of Jericho dat de band zich verveelt. Ze vraagt en krijgt crowdsurfers als entertainment.

Volledig scherm Walls of Jericho. © GMM

De Metaldome is dan weer véél te klein voor Fleddy Melculy. Deze heren horen op het hoofdpodium! Voor Ugly Kid Joe is de tent wel groot genoeg. Frontman Whitfield Crane vraagt het publiek constant mee te klappen, en dat krijgt hij ook. Met ‘Cats in the Cradle’ zingt heel de tent mee, en na afsluiter ‘Everything about you’ knallen ze er nog ‘Ace of Spades’ bij.

Volledig scherm Fleddy Melculy. © GMM

De zanger van Eisbrecher roept alle politici op te kijken naar een eenheid op Graspop en alle oorlogen te stoppen. Hij laat ook weten ook gewoon heel het festival mee te feesten. Hij ligt op de camping en wandelt even na zijn optreden ook gewoon rond in het publiek.

Volledig scherm Eisbrecher. © GMM

De Marquee wordt rond half vijf een uur ontruimd voor een mogelijk technisch probleem met de steunbalken tijdens het optreden van Decapitated. De band krijgt later een nieuwe kans na Opeth, maar dan vindt maar een handvol fans de weg naar Marquee.

Maar een grote balk in de nok zou zijn verschoven door de extreme hitte. Het is een voorzorgsmaatregel, luidt het, en voor Ihsahn mag het rood-witte lint gelukkig weer weg.

We zagen hem eens onder een loden zon staan zweten op Metaldays, dus deze hitte kan de Noor ook wel aan. Het publiek staat stilstaand te zweten, en toch wordt er nog (even) geheadbangd op het podium. ‘Lend me the Eyes of Millenia’ is een kippenvelmoment, al kan het ook liggen aan het briesje dat vooraan door de tent waait. Ihsahn vraagt “of het wat zwaarder mag”, en haalt een achtsnarige gitaar boven.

Volledig scherm Ihnsahn. © GMM

Weinigen weten zeemzoete samenzang zo smetteloos te combineren met vileine black metal. Zowel cleane zang als screams klinken foutloos, en muzikaal is dit optreden ook van een bijzonder hoog niveau. Eenzame klasse voor de fijnproevers. “Houden jullie van eighties heavy metal?”, vraagt de frontman nog, om dan een vettige versie van Maidens ‘Wrathchild’ te lossen. De band zegt nog gaarne bij ons te zijn, maar ook blij om terug te kunnen naar het kille noorden, “want onze harten liggen daar”.

Warm of niet, aan de Jupiler Stage krijgt Good Riddance al snel een circlepit en een wall of death. Het geluid is helaas niet zo geweldig, maar bij de gelaagde metal van Devin Townsend klinkt alles loepzuiver. Zijn setlist is een mooie mix van nummers die hij uitbracht onder de vlaggen Devin Townsend, DTP, Ziltoid én ook ‘Love’ van Strapping Young Lad zit erbij.

Volledig scherm Devin Townsend. © GMM

Het gemak waarmee hij complexe muziek uit zijn pols schudt en intussen gekscheert is waanzin. Hij heeft ook een klok van een stem, en we hebben zelden iemand zo hard zien genieten van een show en de interactie met het publiek. “Oh my God, I love the balloons!”, kirt hij wanneer het publiek met een paar zwarte ballonnen speelt. Hij vraagt én krijgt “de grootste groepsknuffel ter wereld” om de wereld te laten zien hoe we kunnen verbroederen. Twee nummers later brengt hij dan wel een nummer over zijn testikels, zo is hij dan ook weer wel.

Phil Anselmo van Down vraagt zijn publiek wat het wil horen, maar antwoordt dan telkens ‘Nee’. Het laatste nummer wordt verdorie gedrumd door de Vlaamse geluidsman Bart Vennekens. “Ze vroegen het tien minuten op voorhand”, zegt hij. “Ze vroegen gewoon of ik kon drummen”.

Volledig scherm Down. © GMM

“Hallo Graspop. Er is niets poppy aan dit festival, maar er is wel veel gras.” Opeth bundelt zoals altijd een gortdroge presentatie met feilloos gebrachte mooie en complexe songs. Frontman Mikael Åkerfeldt grapt hij James Hetfield eens tegenkwam, en die herkende aan zijn kont. Hij is jaloers op de Metallica-zanger omdat die als bindtekst genoeg heeft aan een “Oh yeah”. Hij vindt het ook jammer dat Opeth geen song heeft die ‘Hot Summer Night’ heet. De fans krijgen alleszins een driesterrenmenu met veel oude nummers mét grunts, al gromt Åkerfeldt in het begin wel een beetje als een hese Lemmy. Verder is de cleane samenzang wel top. ‘Ghost of Perdition’ is meteen een van de hoogtepunten, maar tijdens enkele sfeervolle momenten wordt Opeth wel overstemd door het geweld van Judas Priest. Åkerfeldt is alleszins erg blij met de respons, want hij vreesde voor een lege tent te staan door de concurrentie van Priest. Hij beseft uiteraard dat zijn complexe muziek “an acquired taste” is. “Maar we doen wat we doen, dus fuck it!” Een mooie slogan voor heel het Graspopweekend!

Volledig scherm Opeth. © GMM

