Koreaanse bariton Taehan Kim (22) wint Koningin Elisabethwedstrijd voor zang

Muziek RECENSIE. Wereldster Elton John neemt zonder greintje nederig­heid afscheid van Belgisch publiek, en hij heeft groot gelijk

Zelden zag je zo’n divers publiek van alle leeftijden in het Antwerpse Sportpaleis. Het moment was dan ook éindelijk daar. Drie jaar nadat we de tickets op de kop tikten, nam Elton John afscheid van zijn Belgische fans. Het was het wachten waard, want de Britse ‘rocketman’ lanceerde ons naar een hoger niveau van muziekappreciatie. En ja, hij eiste daar zijn staande ovaties voor in ruil. Gelijk had hij.