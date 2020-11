‘Koningin’ Sandra Kim pakt meteen uit met nieuwe single: beluister hier het nummer

Koningin is de grote winner van The Masked Singer. Zij strijkt zo 34 jaar na het Eurovisiesongfestival opnieuw het goud op. Sandra verrast ook meteen met een single na haar avontuur: ze lanceert een eigen versie van ‘Who Are You’, de titelsong van ‘The Masked Singer’ die door Regi onder handen werd genomen.

De originele song van ‘The Who’ die in 1978 een enorme hit werd kreeg voor de versie van Sandra Kim een fris en eigentijds arrangement aangemeten. De ‘Masked Singer’-winnares is bijzonder fier en droomt al voorzichtig van meer. “Ik ben nooit gestopt met zingen. Ik ben altijd blijven optreden, maar het is misschien wel een nieuwe start”, zegt ze. “Ik heb een nieuwe single, dus ik ben zeer tevreden. Het is een productie van Regi en ik ben heel trots.”

Toch Sandra zei na de finale dat het haar niet om de roem te doen was bij ‘The Masked Singer’. “Wat ik aantrekkelijk vond, was dat ik eens àndere liedjes kon zingen. Dat ik eindelijk nog eens een kans kreeg om mijn stem te laten horen. Want dat is mijn grote gift: mijn stem. Ik wéét dat en de mensen die naar mijn optredens zijn blijven komen ook, maar het grote publiek was dat misschien wel vergeten. Mijn laatste cd dateert al van in 2010 - dat is een eeuwigheid, in de muziekbusiness. Maar ik ben altijd blijven zingen en optreden. Ik ben wel benieuwd wat er nu allemaal zou kunnen gebeuren.”