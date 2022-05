Koningin Angèle wint drie MIA’s, maar blijft met voetjes op de grond: “Ik ga nooit vergeten waar ik vandaan kom”

Beste vriendin van Dua Lipa. Muze van Chanel. Actrice naast Marion Cotillard. Een wereldster van formaat, maar nog steeds the girl next door, zo maakte Angèle bij haar opwachting zaterdagavond in Paleis 12 duidelijk. Ietwat verlegen en lief wilde ze “iedereen bedanken”, zo sprak ze het publiek toe. “Ik ben echt heel trots.” Zes keer genomineerd, drie keer prijs in de categorieën ‘Pop’ en ‘Solo vrouw’. ‘Fever’, haar duet met haar Britse BFF, werd tot ‘Hit van het jaar 2021' gekroond. “Angèle, ik hou van je”, sprak Dua Lipa in een videoboodschap. “Ik werk zo graag met je samen en ben zo dankbaar voor onze vriendschap.”