Komt er een nieuwe K3-musical over ‘De 3 Biggetjes’? Gelekte beelden doen vermoeden van wel

Op sociale media doen enkele opvallende beelden de ronde. Het gaat ogenschijnlijk om een promobeeld voor de K3-musical ‘De 3 Biggetjes’, maar dan wel een nieuwe versie. De originele cast bestond namelijk nog uit Karen, Kristel en Kathleen. Maar deze keer zijn het Hanne, Marthe en Julia die de vertrouwde roze pakjes aantrekken. Het zou volgens de bronnen gaan om gelekte beelden van de productie, die te vroeg online werden geplaatst. “Volgens één van onze bronnen gaan de audities dit weekend van start”, schrijft één van de Juice Channels zelfs op Instagram. Juice Channels zijn social media accounts die ongefilterde – en vaak ook niet geverifieerde – ‘nieuwsberichten’ plaatsen over bekende personen. Het was dus onduidelijk of er nu écht een nieuwe K3-musical in de maak was of niet.