Komt Coldplay weldra met nieuw album?

Muziek Clouseau plant tournee voor september: “Wij wachten niet meer”

28 januari Als corona geen roet in het eten gooit, is Clouseau van plan om na de zomer opnieuw op tournee te gaan. Met de woorden ‘Wij wachten niet meer, wij willen spelen’ kondigen Koen en Kris Wauters op hun Instagrampagina hun nieuwe concertreeks aan. Die stond eigenlijk tien maanden geleden al gepland, maar door de pandemie werden toen alle evenementen in Nederland en België afgelast.