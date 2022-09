Kommil Foo opnieuw op eerste plek in ‘De Radio 1 Lage Landenlijst’

Vorig jaar veroverde Kris De Bruyne met zijn ‘Amsterdam’ nog de eerste plek in de ‘Radio 1 Lage Landenlijst’, dit jaar was het opnieuw de beurt aan Kommil Foo met ‘Ruimtevaarder’. Het is al de vierde keer dat het nummer op de eerste plaats staat, ook in 2020, 2019 en 2018 gebeurde dat al. Op de tweede plaats staat Het Zesde Metaal met ‘Ploegsteert’, op de derde plek ‘Mia' van Gorki.

Opvallend dit jaar is dat er serieus wat vrouwelijke artiesten wisten te scoren. Zo stond Merol met maar liefst drie (nieuwe) nummers in de lijst, ‘Vol’ was bovendien de hoogste nieuwkomer op nummer 10. Eefje de Visser was dan weer de sterkste stijger. Dit jaar stond ze met ‘Bitterzoet’ op plaats 26. Vorig jaar was dit nog plaats 79. Ook overleden artiesten bleken een gevoelige snaar te raken bij de luisteraars van Radio 1. Zo kwam ‘Je bent een vriend van mij’ van Arno binnen op plaats 55. Doe Maar, wiens frontman Henny Vrienten afgelopen jaar overleed, stond maar liefst drie keer in de lijst.