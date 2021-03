"Koffiekoeken op zaterdagochtend en biefstuk-friet in de namiddag": het Sportpaleis maakt zich klaar voor 24 UUR LIVE

MuziekEr klinkt weer muziek in het Sportpaleis. Van muzikanten die soundchecken en technici die de microfoons klaarzetten tot de cateraar die zich over zijn menu buigt. Alles wordt in gereedheid gebracht voor 24 UUR LIVE , de show die de concerttempel morgen en zaterdag doet ontwaken na een winterslaap van één jaar. "We gaan 24 uur knallen en rijden nadien nog zingend naar huis ook. Zó hard hebben wij onze muziek gemist."

Het is nog donker in de inkomhal van het Sportpaleis. En koud, want de verwarming staat al een jaar af. Maar het geluid van een gitaar en een trompet die ons uit de arena tegemoetkomen: wat een warm gevoel. Ze zijn weer vertrokken - althans toch voor een concert zonder volk. "Raar om te beseffen dat de zaal leeg zal blijven. Nu hier alles vorm begint te krijgen, volgt normaal het publiek nog om het plaatje compleet te maken", zegt Jana De Valck (33) terwijl ze haar microfoon afstemt. Als backing vocal hoort ze bij de 14 muzikanten van Miguel Wiels - bezieler van 24 UUR LIVE - die het middenplein vanaf morgen 18 uur tot zaterdag 18 uur inpalmen. Ze begeleiden 119 artiesten en spelen meer dan 400 nummers. En dat middenplein inpalmen mag je letterlijk nemen. Het podium is opgetrokken te midden van de arena, op de plek waar tijdens een 'normaal' concert zo'n 6.400 mensen staan. Een cirkelvormig schouwtoneel onder rood en witte lichten, die nog afgesteld worden door de technici.

Teamsport

Als de spotlights er straks weer klaar voor zijn, zijn de muzikanten en de crew dat ook. "Alleen al mij nog eens goed schminken, een mooie podiumoutfit aantrekken: heerlijk", lacht 'backing vocal' Jana. Door het wegvallen van optredens kocht de zangeres het voorbije jaar geen nieuwe kleding. "En dat hoort normaal óók bij onze job. Maar dat gaat nu niet. In het begin van de lockdown moest ik ons woonkrediet stopzetten, maar nu dat weer loopt, hou je niks over. Mijn man heeft een voltijdse job en ik kreeg via mijn artiestenstatuut wel een tegemoetkoming van 1.250 euro, maar je beseft al snel dat het moeilijk is om daar een gezin met twee kinderen mee te onderhouden. Nu hier weer mogen staan is dus een opsteker", vertelt ze. "Ik kijk er vooral naar uit om mijn vrienden weer te zien. Ik heb die bende zó gemist. Na 15 jaar ben je familie."

Volledig scherm Bassist Maarten Standaert doet een soundcheck. “Ik ben de spieren in mijn vingers weer volop aan het trainen”, lacht hij. © Gregory Van Gansen / Photo News

"Normaal doen wij naast muziek maken nog zoveel andere dingen. Van samen pinten gaan drinken tot padellen", pikt gitarist Bram Van Den Berghe (34) in. Behalve in de band van Miguel Wiels treedt hij hier zaterdagochtend ook op als artiest, met zijn band Bram & Lennert. Het voorbije jaar was hij actief in de zorgsector. "Mijn inkomen bestaat normaal uit 70% muziek, en daarnaast werk ik nog halftijds in een dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking. Dat ben ik het voorbije jaar kunnen blijven doen, gelukkig."

Want hoe je het ook draait of keert: zonder optredens voelen deze muzikanten zich zielloos. "Samen in een band spelen is zoals een teamsport. Eens die wegvalt...", vertelt bassist Maarten Standaert (45) terwijl hij zijn gitaar stemt. "Ik was zo enthousiast toen ik Miguel hoorde over 24 UUR LIVE. Ik ben de spieren in mijn vingers al volop aan het trainen. (lachje) De grootste uitdaging zal zijn om 24 uur lang geconcentreerd te blijven."

"Ik denk dat we vooral op de adrenaline moeten teren", denkt Jana. "Na die 24 uur rij ik nog al zingend naar huis. (lacht) Zonder muziek word ik zot."

Volledig scherm Op het menu van cateraar Jan Delbaere staan alvast: “Koffiekoeken op zaterdagochtend en biefstuk-friet in de namiddag.” © Gregory Van Gansen / Photo News

Krachtvoer

Om de focus te behouden, is er ook nog cateraar Jan Delbaere (55), die in de backstage krachtvoer bereidt voor de muzikanten en crew. "Het menu zijn we nog volop aan het samenstellen. Wat al vastligt, zijn gezonde snacks om de nacht door te komen, koffiekoeken op zaterdagochtend en biefstuk-friet in de namiddag."

Sportpaleis-baas Jan Van Esbroeck (57) baant zich intussen een weg door al het geroezemoes in zijn tempel. Dat moet deugd doen, die drukte aanschouwen. "Ik denk dat dat vooral het geval is bij de mensen die op dit moment hun werk aan het doen zijn", nuanceert hij. "Mijn werk is in deze zaal 20.000 mensen ontvangen en dat is nog niet aan de orde. Maar goed, we gaan ervan uit dat we via de livestream toch een paar honderdduizend mensen gelukkig kunnen maken. Dat is ook veel waard."

Volledig scherm “Via deze livestream kunnen we een paar honderdduizend mensen gelukkig maken”, zegt Sportpaleis-baas Jan Van Esbroeck. © Gregory Van Gansen / Photo News

Fijne bonus

Van de honderd mensen die traditioneel in een Sportpaleis werken, zijn er dit weekend zo'n dertig aan zet. Eén van hen: geluidstechnieker Pita Tanghe (30). Al tien jaar verzorgt hij alles wat met microfoons en oortjes te maken heeft. "Materiaal dat tussen de optredens door zeer goed ontsmet zal worden", zegt hij. Zijn smile is tot boven zijn mondmasker zichtbaar. "Ik heb dat hier zo gemist, mijn laatste Sportpaleisconcert dateert van Night Of The Proms eind 2019. Ik heb mij de voorbije periode wel kunnen bezighouden met het geluid te verzorgen op livestreams van bedrijven en zo. Goed om het financiële wat op te vangen. Maar zo nog eens een goéde Sportpaleisshow draaien, daar doe je het voor, hé. Het zal pijn doen zonder publiek nu, maar het weerzien met alle collega's vangt dat gemis op. Net als nog eens betaald worden voor je passie: ook een fijne bonus."

400 man, en iedereen moet langs het testcentrum in de backstage Tijdens 24 UUR LIVE passeren er in het Sportpaleis 400 mensen. Niemand komt binnen zonder negatieve coronatest. “Aan de ingang backstage voorzien we een testcentrum, bemand door het ziekenhuispersoneel van ZNA. Zij nemen een sneltest af. Een kwartier geduld en dan heb je het resultaat. Wachten kan in een aanpalende wachtzaal”, legt CEO Jan Van Esbroeck uit. “We vonden het verstandig om iedereen te testen, in de wetenschap dat deze sneltest misschien wel dé methode zal worden die straks toegepast wordt in onze branche. Nu kunnen we al eens testen hoe snel dat in zijn werk gaat.” Bij een negatieve test krijgen de artiesten en crew een bandje en mogen ze de backstagezone in. Ook daar geldt: mondmasker dragen, handen ontsmetten en afstand houden. “Artiesten kunnen iets te drinken krijgen en een voorverpakte snack eten in de ‘green room’. Maar om er geen gezellig artiestencafé van te maken - want dat mág niet - komt elke artiest bij voorkeur alleen toe en vertrekt hij na het blok waarin hij optreedt. We voorzien per artiest anderhalf uur tijd”, aldus Van Esbroeck. Stylisten en make-upartiesten zijn er dit weekend niet. “Iedereen moet zichzelf op voorhand klaarmaken.”

Alle info en de volledige line-up vind je op hln.be/24uurlive

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: