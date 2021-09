Koen Crucke wordt dj MC Spaghetti: “Volgend jaar hopen we op Tomorrowland te staan”

Muziek De polonaise is back op BuikRock, met dank aan Christoff en Willy Sommers: “Wat is dit héérlijk om te zien”

29 augustus Anderhalf jaar in de kast gezeten, op slot door corona. Maar op BuikRock mochten weer alle remmen los: de polonaise is back. Alle credits voor Christoff (45) en Willy Sommers (69) die vijfduizend fans in een opeengepropte massa lieten feesten, en in rondjes over het gras deden dansen. “Wat is dit héérlijk om te zien. Eindelijk!”