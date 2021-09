Koen Crucke wordt dj en mikt op Tomorrowland: “Vanaf nu ben ik MC Spaghetti”

Muziek Nicolas Caeyers raakte verwikkeld in drama met Selena Gomez: “Ze liep al huilend van het podium”

7:12 Nicolas Caeyers (29) werkte in 2018 op een Amerikaans festival waar Selena Gomez (29) al huilend van het podium gestormd is. Dat gebeurde nadat er een fout nummer door de boxen klonk: in plaats van de single die ze moest zingen, speelde er een nummer van haar ex Justin Bieber af.