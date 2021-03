Koen Buyse over de succesvolle comeback van z'n band Zornik: “Nu zou ik voor waterproof eyeliner kiezen”

MuziekTwintig jaar na het verschijnen van hun allereerste single ‘Love Affair’ is rockgroep Zornik helemaal terug van weggeweest. Een reünieoptreden in de AB om die bijzondere mijlpaal te vieren, was in enkele uren tijd zelfs helemaal uitverkocht. “Ik moest huilen van geluk toen ik dat nieuws vernam”, aldus frontman Koen Buyse (44). Een gesprek over de hoogte- en dieptepunten van z'n carrière, z'n bijzondere look in de jaren 2000 en z’n andere passies in het leven: fietsen en z'n vriendin Sigrid.