Kobe Ilsen en Viktor Verhulst lanceren eerste single ‘Mooi Zo’: “Jan Smit, Gert en James hebben het voor ons ingezongen”

Het begon als een uit de hand gelopen grap, die muziekcarrière van Kobe Ilsen en Viktor Verhulst. Maar intussen nemen Kobe en Viktor die carrière erg serieus. Van plaatjes draaien in clubs, ging het naar remixen produceren voor radiozender MNM. En nu vond het duo het tijd voor een eigen single met ‘Mooi Zo’. Een nummer over vriendschap. Niemand minder dan het trio James Cooke, Gert Verhulst én de Nederlandse Jan Smit zong het lied in.

“Viktor en ik waren al even aan het werken aan een eigen single,” aldus Kobe. “We hadden de melodie, de sfeer én een muziektekst – geschreven door Jaap Reesema - maar nog niemand om het nummer in te zingen. Want Viktor en ik hebben veel kwaliteiten, maar zingen is daar niet één van (lacht). Eind april was ik te gast in de televisieshow van Gert en James. Na de uitzending bleven we nog even napraten over ons muzikale project. En rijpte het idee om met Gert, James en Jan Smit aan de slag te gaan.”