Kobe Ilsen en Viktor Verhulst als DJ’s op Studio 100 ‘Rewind Party’: “Het wordt een dik feestje”

Muziek Beluister hier ‘I Lie and I Cheat’, de nieuwe cover van Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens

9 augustus ‘I Lie and I Cheat’ van de Belgische popgroep ‘Won Ton Ton’, komt voor in hun nieuwe reeks ‘F*** you very, very much’, die nu te zien is op Streamz. Bekijk hieronder de passende videoclip met de drie beste vriendinnen aka ‘The Befkes’.