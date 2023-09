Klaar voor de ‘Celebration Tour’? Madonna volop aan het repeteren voor “meest ambitieuze tour ooit”

Eind juni belandde Madonna nog in het ziekenhuis vanwege een “ernstige bacteriële infectie”, maar nu is de zangeres weer volop aan het repeteren voor haar aankomende tour. Om wat te recupereren maakte ze begin deze maand eerst nog een tripje naar Lissabon, waar de Queen of Pop met familie en vrienden ook haar verjaardag vierde.

Madonna begint haar ‘Celebration Tour’ volgende maand in Europa, en brengt daarbij ook een bezoekje aan ons land. Op 21 én 22 oktober staat ze in het Sportpaleis in Antwerpen, waar ze haar lange en succesvolle carrière zal herdenken en ook hulde brengen aan de stad waar ze voor het eerst beroemd werd, New York. Aanvankelijk plande Madonna maar één concert in ons land, maar omdat die tickets in een mum van tijd uitverkocht waren, kondigde ze nog een tweede datum aan. Voor de show van 22 oktober zijn nog tickets verkrijgbaar via de website van het Sportpaleis.