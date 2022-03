Kinky, melig en hysterisch: ook deze gekke acts gaan naar het Songfestival

SongfestivalElk jaar proberen we het beste liedje naar het Songfestival te sturen, maar niet alle landen geven prioriteit aan de muziek. Sommigen gaan volledig over the top . Uit het nu bekende aanbod selecteren we deze drie nummers die het begrip over de top naar nieuwe hoogten stuwen.

Noorwegen: Subwoolfer - ‘Give that wolf a banana’

De culthit van dit festival. Vorig jaar was het The Roop uit Litouwen met ‘Discoteque’ en dit jaar is geel opnieuw de cultkleur. Sta er niet van te kijken wanneer dit Noorse gezelschap met deze melige variant op Roodkapje ijskoud doordringt tot de top 10. And before that wolf eats my grandma/give that wolf a banana. Moeilijker wordt het niet, maar dat hoeft ook niet om op voorhand te behoren tot de grootste publieksfavorieten. Een bizarre act doet het vaak goed op het Eurovisie-podium.

Moldavië: Zdob si Zdub & Advahov Brothers - ‘Trenuletul’

Laten we hopen dat de Moldaviërs hun podiumpresentatie in Turijn op orde hebben. Lukt dat - en dat luistert nauw - dan kan ‘Trenuletul’ (De Trein) zomaar de verrassing van het festival worden. Deze hysterische zigeunermuziek van Zdob si Zdub & Advahov Brothers heeft een opzwepend refrein waarop je niet stil kunt blijven zitten, waar je ook vandaan komt. De videoclip - hilarische taferelen tijdens een treinreis van Chisinau naar Boekarest - draagt wel sterk bij aan het succes en daar zit voor Moldavië in Turijn de achilleshiel. Bouwen ze er de juiste act omheen, dan kan dit lied ook zo doorstoten tot de top-10. Dankzij eindbestemming Boekarest hebben ze de Roemenië 12 punten in elk geval al binnen.

Letland: Citi Zeni - ‘Eat your salad’

Letland gaat volledig over de top. Dit is ook een soort trein, maar dan een stoomtrein die drie minuten lang over ons heen walst. Je weet niet waar je moet kijken of naar wat je moet luisteren. Het is funky, swingende liedje begint bij het eten van groente en het boycotten van vlees, ontspoort links en rechts met allerlei dubbelzinnige seksueel getinte teksten en explodeert uiteindelijk als een visuele en muzikale kernaanval in het gezicht van jou, de horendolle kijker. Daar ben je lekker mee.

