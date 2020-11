Kinderliedje ‘Baby Shark' onttroont 'Despacito’ als meestbekeken video op YouTube

Muziek Corona­proof concert The Chainsmo­kers escaleert: 20.000 dollar boete

16 oktober Wat een coronaproof ‘drive-in’ concert van The Chainsmokers moest zijn, is uitgedraaid op een roekeloos feestje. Opeengepropte mensen zonder mondmaskers hielden totaal geen rekening met de verplichte coronamaatregelen. De grote bijeenkomst in het Amerikaanse Southampton was een directe schending van de openbare orde en de boete was dan ook hoog: 20.000 dollar (17.016 euro).