KIJK. Zwangere Guy doet Pukkelpop-wei nog harder zweten: “Vergeet geen water te drinken”

Na een indrukwekkende a capella, een openhartige bekentenis over zijn therapie en een ode aan zijn mentor, ging het shirt uit. “Genoeg emotionaliteit, nu gaan we het hier afbreken” klonk het. De zon mokerde, maar hij mokerde zo mogelijk nog harder. “Ik drink al achttien maanden geen alcohol. Vergeet ook zelf vandaag geen water te drinken”, haalt de rapper zijn vaderlijke instincten boven. “Zwangere Guy’ is on fire”, klonk het bij het afscheid. Brusselse branie in Limburg. Puree ket.