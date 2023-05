KIJK. “Ze danst veel te ingetogen”: heeft Beyoncé nog steeds last van haar geheime voetoperatie?

“Visueel en conceptueel haar beste tour tot nu toe.” Beyoncé werd op Twitter overladen met superlatieven over de eerste show van haar ‘Renaissance’-tour in Stockholm op 10 mei. Maar het viel fans wel op dat de kenmerkende dansmoves van de 41-jarige superster een pak minder energiek en uitbundig waren. Ook een ‘New York Times’-recensent schreef in zijn recensie: “Voor een van de ultieme danskoninginnen van de pop was Beyoncé’s optreden veel minder fysiek dan tijdens eerdere tours. Ze leek vaak haar voeten stil te houden, terwijl ze met haar bovenlichaam schudde, en leek de voorkeur te geven aan één been. Ze bracht een groot deel van een nummer door terwijl ze bovenop een podiumrekwisiet zat.”

Al snel kwamen de geruchten over een geheime voetoperatie, die ze vier maanden geleden ondergaan zou hebben, weer naar boven. Ten tijde van haar felbesproken concert in Dubai bij de opening van Atlantis The Royal, beweerde de aanwezige journalist Garrick Kennedy in een ondertussen verwijderde tweet dat ze een operatie heeft laten doen aan haar voet. Coldplay-zanger Chris Martin, een goede vriend van Beyoncé, leek dit te bevestigen in de podcast van Conan O’Brien. Hij zei dat ze beiden last hadden van blessures door veelvuldig op te treden. Noch Queen Bey, noch haar entourage heeft dit echter ooit bevestigd. Maar gezien de popster al twintig jaar over podia huppelt, is een voetblessure natuurlijk niet ondenkbaar, is de consensus op sociale media.