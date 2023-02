KIJK. XINK springt van het podium tijdens reünieconcert in nokvolle AB

MuziekHet eerste van de vier reünieconcerten van XINK is een feit. Een overvolle Ancienne Belgique zong donderdagavond uit volle borst mee met ‘De vriendschapsband’, het nummer waarmee XINK twintig jaar geleden doorbrak bij ‘Eurosong For Kids’. In bovenstaande video is te zien hoe leadzanger Jonas Meukens in het enthousiaste publiek duikt. Maar eerst neemt hij even de tijd om hun ouders te bedanken. Want aangezien de bandleden destijds nog maar tussen de 10 en 14 jaar oud waren, moesten hun ouders hen overal naartoe brengen: “We hadden toen nog geen rijbewijs. Dus dank je wel mama en papa hier in de zaal!”