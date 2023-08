KIJK. Volle Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke zingt mee met ‘Verliefd’ van K3 tijdens Late Night-concert

Muziek TikTok zoekt naar nieuw talent met eigen muziekwed­strijd, en jij kan meedoen!

Dat TikTok het perfecte platform is om door te breken als artiest, is wel duidelijk door hits als ‘abcdefu’ van Gayle en ‘Say So’ van Doja Cat. In ons land wist ook Berre een carrière als zanger uit te bouwen na zijn virale TikTok-video’s. Ook het platform zelf die kracht ontdekt en organiseert nu een eigen muziekwedstrijd, te vergelijken met talentenjachten zoals ‘The Voice’. Na verschillende rondes mondt de wedstrijd ‘Gimme the Mic’ uit in een internationale finale, waarbij fans live kunnen stemmen. Wat krijgt de winnaar? Het platform belooft een hoop ‘TikTok fame’ en 500.000 ‘TikTok-diamanten’.