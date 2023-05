KIJK. Viktor Verhulst ruilt Kobe Ilsen heel eventjes in voor James Cooke voor dj-set tijdens ‘Nacht van de Zorg’

MUZIEK PORTRET. Frederik Heyman (39) is Vlaamse brein achter de futuristi­sche look van Beyoncés tour: “Ik kan met pensioen nu”

Een iconische show, die uitzonderlijk vijf sterren kreeg van onze recensent. Popdiva Beyoncé bracht het Koning Boudewijnstadion naar hogere sferen op een gigantisch glitterpaard, een maanwagen en in een venusschelp. Voor de futuristische visuals deed Queen Bey beroep op haar ‘geheime’, Belgische wapen: digitaal kunstenaar Frederik Heyman (39). Hoe is hij in team Beyoncé geraakt, en met welke andere supersterren heeft hij nog samengewerkt? “Dat Lady Gaga daar zonder kleren zat, was trouwens háár idee.”