KIJK. Tent is te klein voor Helmut Lotti’s stevige covers op Graspop: fans op de wei brullen enthousiast mee

Muziek "Finale Eurovisie­song­fes­ti­val in Zweden wordt mogelijk een pak korter"

In 2024 vindt de grote finale van het Eurovisiesongfestival plaats in Zweden. Maar de nationale omroep SVT zou naar verluidt van plan zijn om de uitzending met één uur te verkorten. Dat blijkt uit verkregen documenten die de Zweedse krant ‘Aftonbladet’ in handen kreeg.