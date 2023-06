KIJK. Suzan van Freek krijgt totale black-out live op tv: “Ik had even geen idee wat ik kwam doen”

Op videobeelden is te zien dat ze het weglacht, maar op Instagram schrijft ze dat het in haar hoofd even paniek was. “Ik had even geen idee wat ik hier kwam doen, welke tekst ik moest gaan zingen en of ik nou Suzan of Freek was”, schrijft de Nederlandse zangeres. “Toen ik thuis kwam dacht ik: ‘ik hoop maar dat niemand het gezien heeft’ omdat ik me schaamde. Stom eigenlijk dat we met z’n allen het gevoel hebben dat alles perfect moet gaan.” Later keek ze de beelden opnieuw met Freek en konden ze er samen een beetje mee lachen.