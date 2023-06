KIJK. Sergio Quisquater lanceert opvallende videoclip van nieuwe single 'Supermagnifique'

Met zijn gloednieuwe single ‘Supermagnifique’ is Sergio Quisquater terug van (nooit echt) weggeweest. De entertainer boekte in de jaren ‘90 grote successen met Touch Of Joy, maar blaast zijn muzikale carrière nu nieuw leven in. De single combineert invloeden uit de muziek van de jaren tachtig, met name de New Wave, op een moderne en eigentijdse manier. Zelf noemt hij het genre ‘Dance Wave’.

“Ik ben zelf verrast van de vele positieve reacties die ik krijg op het nummer. Aan deze song én clip hebben we lang gewerkt, ook met het oog op het buitenland, want daar liggen voor ‘Supermagnifique’ nog een aantal mooie kansen. Zeker weten!”, aldus Sergio Quisquater. Of hij succes zal boeken over de landsgrenzen is nog even afwachten, maar Vlaanderen weet zijn ‘comeback’ alvast wél te smaken. Zo staan er in de zomermaanden meer dan vijftig optredens op het programma. Eén ding is zeker, Sergio is klaar om er een ‘Supermagnifique’ zomer van te maken.