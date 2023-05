KIJK. Roze boa’s aan en gele paraplu’s in de lucht: crew gaat helemaal los tijdens K3-show

Muziek "Een traantje wegpinken tijdens 'Liefde voor muziek'? Zo wil ik zelf niet op tv komen": ‘t Hof van Commerce viert 25-jarig bestaan

“De oude witte man mag niet veel meer, en dat is maar goed ook.” 25 jaar geleden kwam de debuutplaat ‘En in Izzegem’ van ‘t Hof van Commerce uit en dat vieren Flip Kowlier (46), Kristof Michiels (50) en Serge Buyse (49) op 2 september met een groot concert in Kortrijk. Van pioniers van de Belgische hiphop tot brave huisvaders: in dit interview blikken de heren terug op hun carrière en geven ze - zonder totetrekkerie - hun ongezouten mening over drankgebruik, podiumvrees en de woke-beweging. “Drank zorgde voor ongemakkelijke situaties, dus ik raak geen druppel meer aan.”