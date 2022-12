‘Kijk ons nou’: op de valreep van 2022 stunt Metejoor ook nog in de Radio2 Top2000

Amper anderhalf jaar geleden stopte de zanger met zijn job in het onderwijs, maar intussen is Metejoor al drie MIA’s, een platina album en tientallen uitverkochte concerten verder. In de prijzenkast van 2022 staat onder andere ook een trofee als een van de populairste Belgische artiesten op Spotify en de Qmusic-award ‘Hit van het jaar Nationaal’ voor ‘Dit is wat mijn mama zei’.

Op oudejaarsavond komt daar dus nog een mooie prijs bij. Metejoor staat acht keer in de Radio2 Top2000, die sinds 25 december dag en nacht wordt uitgezonden en zaterdag 31 december om 18 uur wordt afgesloten. Die acht keer zijn op zich geen record, want zowel Queen als George Michael zijn bijvoorbeeld goed voor 20 noteringen in die jaarlijst en Clouseau blijft de populairste Vlaamse artiest met maar liefst 16 songs. Maar Metejoor is met ‘1 op een miljoen’, zijn duet met Babet, wel de hoogste nieuwkomer in de lijst. Hoe hoog de song in de hitlijst eindigt, weet Metejoor nog niet. Zelfs muzieksamenstellers van Radio2 weten dat ook nog niet. De luisteraar kan de lijst nog altijd anders schikken, want er kan nog tot zaterdag 14 uur voor die lijst gestemd. Of toch voor de 20 hoogste plaatsen. De noteringen van de overige 1980 nummers liggen al wel vast.

100.000 stemmers

Na de eerste stemronde van de Top2000 werden de 20 best scorende nummers geselecteerd. De luisteraars kunnen nu opnieuw hun stem uitbrengen en zo de plaatsen van 20 naar 1 vastleggen. Vorig jaar namen zo’n 100.000 luisteraars deel aan de poll. Metejoor hoort bij de laatste 20. En omdat ‘1 op een miljoen’ vorig jaar niet in de lijst voorkwam, is hij sowieso de hoogste nieuwkomer in de lijst. De Top2000 telt trouwens 263 nieuwkomers.

Concurrent

De top 20 van die Top2000 is dit jaar Vlaams getint, net zoals trouwens het DNA van organisator Radio2. In die lijst van 20 beste nummers staan er immers vier Vlaamse hits. Naast Metejoor kan de luisteraar ook nog stemmen op ‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole en Hugo, ‘Mia’ van Gorki en ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers. Misschien wil de luisteraar Nicole (en Hugo) nog postuum een hulde brengen en bedenken met een ereplaats voor hun nummer uit 1991? Al lijkt vooral Wily Sommers voor Metejoor de te kloppen concurrent te worden. Vorig jaar was Willy als beste Vlaamse artiest op de derde plaats. Hij werd in 2021 enkel voorafgegaan door winnaar ‘Music’ van John Miles en de zilveren ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen.

Topjaar

Op de valreep van 2022 kan Metejoor dus nog een mooie medaille op zijn vest spelden. En de lijn van succes zal hij in 2023 sowieso kunnen doortrekken. De zanger kijkt nu al uit naar de MIA’s, die op 26 januari plaatsvinden. Daar is hij vier keer genomineerd en onder andere ook voor de Hit van het jaar met ‘Dit is wat mijn mama zei’. In maart start Metejoor zijn lentetournee door Vlaanderen. Wie nog geen ticket heeft voor een van de 15 concerten, is er wellicht aan voor de moeite, want op twee na zijn alle concerten al maanden uitverkocht. In het voorjaar zal hij ook te zien zijn in ‘Liefde voor de muziek’, waar hij natuurlijk een paar nieuwe hits aan hoopt over te houden. Na de zomerfestivals staat Metejoor in de herfst voor een nieuwe uitdaging en voor het eerst solo in het Sportpaleis. Voor die twee concerten op 3 en 4 november zijn er nog wel tickets beschikbaar. 2022 eindigt straf, 2023 wordt minstens even mooi. Of zoals Metejoor dit jaar zelf zong met Snelle: ‘Kijk Ons Nou’.

