KIJK. Na harde val van Julia: Marthe van K3 brengt al zittend shows door in Zwolle

In dat gesprek werd ook aangekaart dat er nu plots ‘zorgen’ zijn over Marthe, omdat ze optreedt met een brace. “Ik heb wat last van mij knie. De brace zorgt er gewoon voor dat alles goed op z’n plek blijft zitten. Want er zijn nog veel shows die er aankomen", vertelde ze. En die shows verlopen nu toch niet volledig volgens plan. Dit weekend treedt de meidengroep namelijk maar liefst negen keer op in Zwolle, maar tijdens de eerste show ontbrak een dansende en springende Marthe. Zij moest de show doorbrengen op een stoel op wielen. “Ik ben er zeker van dat we er zo nog een topshow van kunnen maken met z’n allen”, aldus Julia in de TikTok-video.