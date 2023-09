KIJK. Muziekmicrobe laat Will Tura niet los, hij jazzt erop los samen met Helmut Lotti

Showbizz Zillion keert terug naar waar het vorig jaar begon: drie nachten in de Waagnatie in Antwerpen

Na evenementen in Vlaanderen, zoals in het Sportpaleis en in Flanders Expo, keert Frank Verstraeten (54) terug naar de Waagnatie in Antwerpen. Het is in deze locatie dat de afterparty plaatsvond na de memorabele première van Zillion de film in Kinepolis Antwerpen. Het was de start van Zillion 2.0, de wedergeboorte van de legendarische club.