KIJK. Metejoor en zus Lisa Van Rossem samen op Rijvers Festival: “Ik ben zeer trots dat ze solo gaat. Maar Lisa, blijf bij ons!”

Muziek ‘Jurassic Park’-ster Jeff Goldblum binnenkort in België: niet als acteur, maar als jazzmuzi­kant

Jeff Goldblum (70), bekend als een van de originele castleden van de ‘Jurassic Park’-films, komt in oktober naar ons land. Hij is hier dan niet voor een rol in een serie of een film. Tijdens dit bezoek brengt Goldblum met zijn band The Mildred Snitzer Orchestra een vleugje jazzmuziek naar België.