KIJK. “Mensen zongen alles mee”. Dit was Christoff in de Moose Bar op Tomorrowland

Muziek Natte Visstick, dj Pombak en Vieze Asbak draaien opvallend dancegenre op Tomorrow­land: wat is memetechno?

Gladde Paling, Vieze Asbak en Natte Visstick. Het lijkt wel een klachtenbrief aan een restaurant, maar het is de line-up van het Rise-podium tijdens het tweede weekend van Tomorrowland. Ze zijn grote namen binnen de memetechno, het genre binnen de dance dat vooral dankzij TikTok de jeugd in haar ban heeft. “Dansen én lachen, dat is de kracht van memetechno.”