KIJK LIVE. 'Pakje Van Je Hart’ houdt grote slotshow op Grote Markt van Antwerpen mét nieuwe K3

Showbizz Ed Sheeran en John Elton maakten brokken tijdens opnames kerstnum­mer: “Ik had hem bijna vermoord, het scheelde geen haar”

Ed Sheeran (30) en Elton John (74) scoren met hun kerstnummer ‘Merry Christmas’. Het vrolijke nummer werd in minder dan 48 uur zo’n 10 miljoen keer bekeken. Maar het had ook anders kunnen aflopen, want Ed geeft toe dat hij Elton bijna per ongeluk om het leven bracht. “Die bel vloog maar nipt naast zijn hoofd.”

7 december