KIJK LIVE. Honderden mensen aanwezig op uitvaart van Sinéad O’Connor

KIJK. Zo ging het eraan toe tijdens de set van Kobe Ilsen en Viktor Verhulst op Tomorrow­land

Vijf jaar geleden hadden Viktor Verhulst (28) en Kobe Ilsen (41) nooit durven dromen dat ze als dj-duo ooit écht op Tomorrowland zouden staan. Nadat ze in 2018 een verrassingsact in de Moose Bar vormden, verkasten ze op zondag naar een van de grootste podia van Tomorrowland. Het duo mocht aan de bak op het podium van The Library. Daar deelden ze de affiche met kleppers als Paris Hilton, Afrojack en Dimitri Vegas & Like Mike.