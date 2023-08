KIJK. K3'tje Hanne laat saxofonist niet in het donker staan en deelt (letterlijk) de spotlights

MuziekK3'tje Hanne Verbruggen deelt tijdens een optreden de spotlight met een van haar muzikanten, en dat mag je letterlijk nemen. Wanneer de saxofonist begint aan zijn solo, schijnt er namelijk geen licht op hem, waardoor hij in het donker staat. Daarom rent Hanne naar hem toe en blijft ze in zijn buurt, zodat hij toch mee in de schijnwerpers kan staan.