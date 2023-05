KIJK. Julia valt tegen de grond tijdens K3-show

KIJK. De eerste beelden van concert Beyoncé in Koning Boudewijn­sta­di­on: verbluffen­de show boordevol hits en schitteren­de outfits

Het zal u vast niet ontgaan zijn: Beyoncé (41) trad zondagavond op in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Amper 4 dagen na de première van haar ‘Renaissance’-tour zakte ‘Queen B’ al af naar ons land. De hele avond was het dan ook flink aanschuiven in en rond het stadion, maar rond 20u was het eindelijk zo ver. Openingsnummer ‘Dangerously in Love II’ gaf het startschot voor een bijna drie uur durend spektakel boordevol hits, schitterende outfits én verbluffende choreografieën. De aanwezige mama’s kregen er na het eerste nummer zelfs een ‘Happy Mother’s day’ bij.