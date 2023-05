KIJK. Internationale TikTokker die K3-muziek beluistert en becommentarieert, ontmoet Hanne, Marthe en Julia

BV Zanger Marc Dex beleefde moeilijke maanden door gezond­heids­pro­ble­men: “Zo'n hoge koorts, ik ben écht bang geweest”

Een dubbele longontsteking, een blaasontsteking, een abces op de prostaat en een dubbele liesbreuk. Marc Dex (80) sukkelde de afgelopen maanden serieus met z’n gezondheid. “En weten dat ik in mijn hele leven bijna nooit ziek ben geweest”, zegt de Kempenaar, die in de jaren ‘60 van de vorige eeuw even populair was als Will Tura. ‘Primo’ spreekt met hem ook over het verlies van z’n broer Juul Kabas.