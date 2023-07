KIJK. Hoe gaat het met de knie van Marthe? K3'tje danst nog steeds niet volledig mee tijdens show in Plopsaland

KIJK. Nieuwe beelden tonen hoe dj-set letterlijk wegdavert tijdens show Fred Again op Werchter

Het optreden van Fred Again op Rock Werchter is viraal gegaan op sociale media. Op beelden is te zien hoe The Barn, die ruim voor aanvang werd afgesloten, letterlijk davert op zijn grondvesten. Zo hard zelfs, dat Fred Again even niet verder kon spelen. De Brit deelt nu zelf de waanzinnige beelden. “Een van mijn zotste optredens ooit”, noemt hij het. Als hij het zegt...