KIJK. Hans Zimmer (65) vraagt zijn vriendin ten huwelijk op het podium in Londen

Muziek Hoe de Russische Alena systema­tisch vrouwen ronselde voor Ramm­stein-front­man: “‘Het gaat niet om seks’, klonk het. Tot je daar was”

Geen ‘podiumpenis’, ‘row zero’ of een afterparty meer. Rammstein toont zich tijdens hun concertreeks in München opvallend braafjes. Niet moeilijk, na alle beschuldigingen van misbruik aan het adres van frontman Till Lindemann (60). De aantijgingen zijn dan ook niet min, en beroeren zelfs de Duitse politiek. Vrouwen werden via een uitgekiend systeem geronseld en vervolgens tot seks gedwongen. Wij reconstrueren de toestanden achter de schermen. “Toen ik seks weigerde, werd hij razend.”