KIJK. Gustaph krijgt spraakbericht van Beyoncé, maar dan komt de aap uit de mouw: “Ik ga flauwvallen!”

Muziek KIJK. Gustaph toont ‘geheim wapen’ tijdens generale repetitie: “Zodat het dak eraf gaat op het einde”

Gustaph (42) - wiens echte naam Stef Caers is - is er klaar voor. Onze Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival had vanmiddag zijn generale repetitie in Liverpool én die klonk alvast zeer goed. “Ik voelde wel stress, want nu moet het goed zijn. De pers is ook aanwezig. Maar ik had wel een goed gevoel.” Verder wordt er verklaard waarom zijn backing vocals naast hem op het podium schitteren én toont hij zijn ‘geheim wapen’.