KIJK. Frontman The View valt bandlid aan tijdens uitverkocht optreden: “Ik ga je vermoorden!”

Muziek Oostenrijk mag de spits afbijten tijdens finale Songfesti­val, België als zestiende aan de beurt

Zaterdagavond is het tijd voor de grote finale van het Eurovisiesongfestival. Ondertussen weten we ook al welk land dit weekend de spits mag afbijten. In de nacht van donderdag op vrijdag maakte de European Broadcasting Union (EBU) bekend dat Oostenrijk straks als eerste aan zet is.