KIJK. Fans gefrustreerd door opblaasbare maan die zicht op podium blokkeert tijdens optreden The Weeknd

Fans gefrustreerd door opblaasbare maan die zicht op podium blokkeert tijdens optreden The Weeknd

MuziekAbel Tesfaye (33), beter bekend als The Weeknd, reist door Europa met zijn ‘After Hours til Dawn’-tournee. Hij neemt telkens ook een gigantische opblaasbare maan mee. Tot grote ergernis van heel wat fans die daardoor hun grote idool niet kunnen zien. De ballon blokkeert immers het zicht van de fans die meer naar achter in de zaal zitten. Al zou het wel gaan om plaatsen die gemarkeerd staan als ‘belemmerd zicht’, wordt ter verdediging opgegooid. Het is dus afwachten of de maan ook van de partij is tijdens het optreden van The Weeknd in ons land op 11 juli.