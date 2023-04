KIJK. Een oranje outfit, 40.000 Nederlanders en een gouden plaat: Metejoor verovert Breda tijdens Koningsdag

Muziek Zillion-bezieler Frank Verstrae­ten krijgt deze zomer een eigen dj-set op Kamping Kitsch Club

De line-up van Kamping Kitsch Club heeft zonet wat meer vorm gekregen. In ‘De Tafel van Vier’ maakte Frank Verstraeten, de bezieler van Zillion, bekend dat hij komende zomer een dj-set mag verzorgen op de Mijn Stage. Wat we precies mogen verwachten, blijft wel nog even geheim.