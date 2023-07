KIJK. Cardi B gooit microfoon naar fan nadat die volle beker op podium gooit

De New Yorkse rapper was volop bezig met de performance van haar hit ‘Bodak Yellow’, toen een concertganger zijn beker vol drank naar haar gezicht gooide. Op de beelden is te zien hoe Cardi B eerst geschrokken reageert, maar meteen de aanval inzet en haar microfoon naar de fan gooit.

Haar security greep meteen in waardoor haar optreden in Drai’s Beachclub in Las Vegas gewoon verderging. Het is nog niet geweten of ze gerechtelijke stappen onderneemt tegen de brutale concertganger.