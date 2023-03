KIJK. BV’s zingen benefietnummer ‘People Help the People’ voor slachtoffers Syrië en Turkije

Muziek Ouderen woonzorg­cen­trum bootsen Super Bowl-optreden van Rihanna na en dat vindt het internet geweldig

Elf oudere vrouwen uit een woonzorgcentrum in Bowling Green in de Amerikaanse staat Kentucky zijn wel heel erg grote fan van Rihanna. Ze recreëren het Super Bowl-optreden van de zangeres op TikTok. De video werd al meer dan 23 miljoen keer bekeken én de commentaren zijn lovend. “Moeten we wachten tot we senioren zijn om in dit woonzorgcentrum te komen wonen?”, vraagt iemand zich af. “Als ik ouder ben, wil ik net zoals hen zijn”, schrijft iemand anders.