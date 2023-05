KIJK. Beyoncé trapt haar 'Renaissance'-tournee af in Zweden

IN BEELD. Gustaph in shapewear op turquoise loper Songfesti­val: “De eerste keer in mijn leven”

Een nieuwe editie van het Songfestival, dat betekent ook dat de turquoise loper opnieuw wordt uitgerold voor de kandidaten. Nadat de zon het vorig jaar in Turijn liet afweten, kwam ze dit jaar in Liverpool wél piepen. Tot groot jolijt van de artiesten, die hun meest opvallende outfit uit de kast haalden. Onze Belgische inzending Gustaph en zijn team hielden het - dankzij de hulp van ontwerper Walter Van Beirendonck en stylist Tom Eerebout - stijlvol in zwart en wit. “Vandaag was echt een hele leuke dag”, aldus de flamboyante zanger.