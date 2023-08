KIJK. Angèle geshockeerd door artificiële intelligentie die haar stem kopieert: “Ik vrees voor mijn job”

Muziek Lisa Van Rossem, zus van Metejoor, gaat solo als LEEZ: “Tijdens die ene show met Joris liep het goed mis”

Ze duwde haar broer Metejoor op het podium en zong vervolgens in zijn schaduw. Maar nu stapt Lisa Van Rossem zelf in de spotlight als LEEZ. Zenuwachtig, maar klaar om te doen waar ze “voor op deze aardbol staat”. Of ze het succes van haar hyperpopulaire broer kan evenaren, hoe Metejoor haar steunt maar toch ook kritisch is voor haar en wat er precies is misgelopen tijdens een paniekerige Night of the Proms, vertelt ze in dit interview. “De show liep verder en ik weet niet hoe lang ik in dat donker kamertje gezeten heb.”