Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth verkozen tot De Nieuwe Lichting van Studio Brussel

Meer dan 850 opkomende Vlaamse bands schreven zich bijna een half jaar geleden in voor de De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Daaruit selecteerde Studio Brussel met de hulp van een professionele jury, bestaande uit StuBru-presentatrice Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs), Thibault Christiaensen (Equal Idiots) en Michael Ilegems (Knack Focus) negen finalisten. De finalisten waren uitgebreid te horen op de radio. De luisteraars mochten een week lang stemmen op hun favorieten.

Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth kregen uiteindelijk de meeste stemmen van de luisteraars achter zich en vormen zo samen De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2021. De drie winnaars winnen airplay op Studio Brussel, sieren de cover van Knack Focus, krijgen professionele begeleiding op maat in Trix en een jaar lang advies van VI.BE. Ze treden in de voetsporen van Brihang, Tamino, Sunday Rose, Equal Idiots, Portland, SONS, Crooked Steps, The Radar Station en vele anderen.