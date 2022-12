‘Kerstdier’ Christoff is klaar voor jubileumreeks concerten in kerken: “Bij elke show dank ik die van hierboven”

Showbizz Hoe gaat het nog met Within Temptation-zangeres Sharon den Adel? “Ik heb nog steeds die honger om te schrijven”

Sharon den Adel beloofde zichzelf nooit meer langer dan twee, drie weken op tour te gaan. Dat is mislukt. Tijdens haar huidige tour, die gisteren halt hield in Brussel, slaapt de Within Temptation-zangeres acht van de negen weken in de tourbus. Een inkijkje in het leven en de carrière van de zangeres, tevens moeder van drie tieners. “De status van voorprogramma zijn we gepasseerd, maar voor Iron Maiden maakten we graag een uitzondering.”

22 november