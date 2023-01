Kenners wikken en wegen liedjes ‘Eurosong 2023’: “Als we dit sturen, denk ik zelfs dat we niet door de halve finale geraken”

Muziek CAMILLE, Metejoor én Pommelien Thijs: deze artiesten treden op tijdens de MIA’s

Muziekliefhebbers opgelet! Kruis alvast 26 januari aan in je agenda, want dan is het weer tijd voor de jaarlijkse Music Industry Awards (MIA’s). Dat Stromae de grote topfavoriet is met maar liefst negen nominaties, gevolgd door Charlotte Adigéry & Bolis Pupul en Angèle, is al geweten. Maar nu lost de televisiezender Eén ook de line-up van artiesten die Paleis 12 op z’n kop zal zetten.

13 januari