Kendrick Lamar komt na drie jaar met nieuwe muziek

TV Waarom Netflix en Spotify sterke posities innemen bij de Black Lives Mat­ter-beweging

11 juni Te midden van de Black Lives Matter-protesten zet Netflix series als ‘When They See Us’, ‘Dear White People’ en ‘The Get Down’, of documentaire ‘13th’ in de verf. Spotify deelt dan weer playlists met protestsongs. Waarom doen die bedrijven dat? En wat is het effect?