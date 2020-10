"Keihard moeten knokken, maar ik zal de wereld veroveren": Lous and the Yakuza, van dakloze oorlogsvluchteling tot lieveling van Madonna

In Amerika omschreef actrice Issa Rae (35) haar als 'de liefde die je moet ontdekken', regisseuse Ava DuVernay (48) deelde via Twitter de clip van 'Tout est gore' met haar 2,7 miljoen volgers en vanavond duikt ze op in 'The Tonight Show' met Jimmy Fallon (46). Maar vooral: popster Madonna (62) postte op Instagram - waar ze 15,5 miljoen volgers telt - een filmpje waarop haar dochters zich, compleet in Afrikaanse kledij, uitleven op datzelfde nummer. "Zulke sterren die mijn muziek goed vinden? 'Freaking pinch me', was het eerste wat ik dacht", aldus de Congolees-Brusselse parel. "Ik heb keihard moeten knokken om hier te geraken, maar ik wist dat het me zou lukken. En dit is nog maar de eerste stap in mijn plan om de wereld te veroveren. Allee ja, plan: een echte strategie zit er niet achter. Ik doe maar wat. En voorlopig werkt dat."